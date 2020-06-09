Уральца будут судить за плагиат чужого бренда

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:05:08+03:00

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы

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В Кировграде, что в Свердловской области, под суд отправили местного бизнесмена, которого обвиняют в плагиате чужого товарного знака. Мужчина решил заняться торговлей – для этого он купил контрафактные вещи: спортивную одежду и обувь разных цветов, маркированные товарным знаком известного спортивного бренда.

При этом никаких соглашений с правообладателем он не подписывал. Но, несмотря на это, бизнесмен начал торговать одеждой в Верхнем Тагиле. Общая стоимость товара составила порядка 330 тысяч рублей.

- В ходе осмотра помещения контрафактная продукция была обнаружена и изъята сотрудниками полиции. Таким образом, своими умышленными преступными действиями обвиняемый причинил компании-правообладателю ущерб в размере больше 330 тысяч, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На мужчину завели уголовное дело, которое направили в Кировградский городской суд. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU