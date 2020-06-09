В Екатеринбурге скорректировали бюджет на 2020 год
Сегодня утром, 9 июня, состоялось очередное заседание Гордумы Екатеринбурга, на котором депутаты впервые скорректировали городской бюджет на текущий 2020 год. Запланированные расходы составили 51,5 миллиардов, доходы – 48,2 миллиарда рублей, а дефицит – 3,3 миллиарда (порядка 15,4% от доходов области).
По данным депутатов, в этом году почти на 1 миллиард будут увеличены расходы на здравоохранение – деньги пойдут на борьбу с коронавирусом: перепрофилирование больничных коек под COVID-пациентов, приобретение карет скорой помощи, а также дезинфекцию соцобъектов.
Кроме того, еще порядка 224 миллионов пойдет на строительство новой трамвайной ветки до Верхней Пышмы, 250 миллионов – на внедрение «умных» транспортных систем.
ИСТОЧНИК KP.RU