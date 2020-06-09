В Екатеринбурге ищут 15-летнюю школьницу с татуировкой на шее
В Екатеринбурге полицейские разыскивают 15-летнюю Абураимову Ангелину Хайоулложоновны. Девушка пропала еще 3 июня – днем она ушла из дома на улице Техническая, 35А. С тех пор о ней ничего не слышно. В полицию обратились родственники школьницы.
Особые приметы: татуировка на шее.
Приметы: рост 155-160 сантиметров, на вид 14-15 лет, среднее телосложение, длинные темно-русые, волнистые волосы.
В день пропажи была одета в белую вязаную кофту с воротником, темные штаны и черные кроссовки.
Если вы вдруг видели где-то девочку или знаете, где она может находиться, обязательно сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (343) 356-40-28, 8 (908) 903-52-75, 8 (343) 356-42-10 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU