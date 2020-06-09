В Екатеринбурге продавца в мебельном магазине уволили из-за беременности

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:16:30+03:00

Девушка подавала заявление, отработала две недели и в последний день, узнав, что станет мамой, решила забрать его обратно

Изменить размер текста: A A

С апреля 2018 года жительница Екатеринбурга Анастасия работала в одном из филиалов мебельного магазина «Hoff». В ноябре 2019 года она решила уволиться по собственному желанию, подала заявление и начала отрабатывать положенные по закону две недели. В последний день она узнала, что беременна, о чем сразу же сообщила руководителю и отделу кадров и попросила вернуть заявление и продолжить работу.

Вот только специалист кадровой службы отказал ей, сославшись на то, что с ней произведен окончательный расчет и приказ об увольнении уже издан. Через три дня Анастасия снова пришла к кадровикам с просьбой о восстановлении ее на работе – но руководство снова ей отказало.

- Девушка сочла свое увольнение незаконным, а права на отзыв заявления – нарушенными, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Отказ работодателя, по мнению девушки, был связан с информацией о ее беременности.

Тогда она обратилась в Верх-Исетский районный суд с требованием вернуть ей работу, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Требования были оставлены без удовлетворения, но решение было опротестовано прокурором в Свердловском областном суде.

И вторая инстанция решила восстановить девушку на работе, а также взыскать с магазина средний заработок за период вынужденного прогула в размере 192 тысяч с удержанием НДФЛ и компенсацию морального вреда в 10 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU