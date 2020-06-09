2020-06-09T10:16:30+03:00
Общество

В Екатеринбурге продавца в мебельном магазине уволили из-за беременности

Девушка подавала заявление, отработала две недели и в последний день, узнав, что станет мамой, решила забрать его обратно
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбурге продавца в мебельном магазине уволили из-за беременностиВ Екатеринбурге продавца в мебельном магазине уволили из-за беременностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С апреля 2018 года жительница Екатеринбурга Анастасия работала в одном из филиалов мебельного магазина «Hoff». В ноябре 2019 года она решила уволиться по собственному желанию, подала заявление и начала отрабатывать положенные по закону две недели. В последний день она узнала, что беременна, о чем сразу же сообщила руководителю и отделу кадров и попросила вернуть заявление и продолжить работу.

Вот только специалист кадровой службы отказал ей, сославшись на то, что с ней произведен окончательный расчет и приказ об увольнении уже издан. Через три дня Анастасия снова пришла к кадровикам с просьбой о восстановлении ее на работе – но руководство снова ей отказало.

- Девушка сочла свое увольнение незаконным, а права на отзыв заявления – нарушенными, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Отказ работодателя, по мнению девушки, был связан с информацией о ее беременности.

Тогда она обратилась в Верх-Исетский районный суд с требованием вернуть ей работу, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Требования были оставлены без удовлетворения, но решение было опротестовано прокурором в Свердловском областном суде.

И вторая инстанция решила восстановить девушку на работе, а также взыскать с магазина средний заработок за период вынужденного прогула в размере 192 тысяч с удержанием НДФЛ и компенсацию морального вреда в 10 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге скорректировали бюджет на 2020 год
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю школьницу с татуировкой на шее
В Екатеринбурге продавца в мебельном магазине уволили из-за беременности
Купались без присмотра взрослых: за сутки на Среднем Урале утонули два ребенка
В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии с девушкой-велосипедистом
Выскочил на дорогу из темноты: на свердловской трассе байкер насмерть сбил пешехода
В Екатеринбурге будут судить афериста, незаконно продававшего квартиры
В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу на Вторчермете
В саду под Екатеринбургом пьяный мужчина спалил свой дом
«Засветились» на камере: в Нижнем Тагиле две женщины украли у бабушки сумку с деньгами
Военных, участвующих в Параде Победы в Екатеринбурге, протестировали на COVID-19
На Средний Урал опустится смог
Стало известно имя виновника жуткой аварии в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге закрывают движение транспорта на перекрёстке Белореченской и Шаумяна
Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области заработают автошколы
Екатеринбуржцы в сквере у театра Драмы написали о своих желаниях
«Многие думают, что я ем только в ресторанах»: Мария Погребняк раскрыла свои главные ценности
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования ГК Урал Логистика на 4,5 миллиарда рублей
Уральские вузы готовятся начать новый учебный год в режиме онлайн
Трассу «Екатеринбург – Шадринск – Курган» отремонтируют за 1,3 миллиарда
За неделю на реках и озерах Урала утонули четыре человека: правила поведения во время купания