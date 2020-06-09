2020-06-09T09:55:37+03:00
Происшествия

Купались без присмотра взрослых: за сутки на Среднем Урале утонули два ребенка

Всего с начала лета на водоемах погибли шесть человек
Мария Трапезникова
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За сутки на Среднем Урале утонули два ребенкаЗа сутки на Среднем Урале утонули два ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За сутки на водоемах Свердловской области утонули два ребенка – они купались без присмотра взрослых, там, где купаться запрещено. Первая трагедия произошла на искусственном водоеме в поселке Мартюш Каменского ГО – семилетний мальчик был с компанией друзей, его не смогли спасти.

Вторая трагедия случилась в Богдановиче: 15-летняя девочка купалась в реке Кунаре вместе со своими друзьями. Очевидцы, увидевшие, что подросток начала тонуть, вытащили ее из воды и вызвали скорую помощь, но спасти ее не удалось.

- Всего, с начала лета, на водоемах Свердловской области погибли шесть человек, в том числе двое детей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Главное управление МЧС в очередной раз напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасного поведения на воде. Купание вне оборудованных пляжей запрещено и опасно для жизни.

Спасатели напомнили шесть основных правил безопасного поведения на воде. Самое главное: не пускайте детей купаться в одиночку и сами не заходите воду одни в незнакомом месте. Кстати, в Свердловской области купаться можно только в двух местах. Остальные признаны небезопасными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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