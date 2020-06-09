2020-06-09T09:26:49+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии с девушкой-велосипедистом

Ее сбила иномарка, которая с места ДТП тут же скрылась
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Ранним утром 7 мая, около 08:45, в Екатеринбурге, на Щорса, 109, произошло серьезное ДТП, в котором пострадала девушка-велосипедист. Ее сбила белая иномарка, когда выезжала с прилегающей территории, после чего скрылась с места ДТП.

- В ходе предварительного разбирательства, со слов пострадавшей установлено, что после ДТП женщина-водитель вышла из машины и поинтересовалась состоянием здоровья потерпевшей, после чего уехала, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Чуть позже 20-летняя велосипедистка сама обратилась в больницу за медпомощью. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП и ищут очевидцев. Если вы вдруг стали свидетелем аварии, позвоните по телефонам: 8 (912) 686-95-55 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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