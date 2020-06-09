Выскочил на дорогу из темноты: на свердловской трассе байкер насмерть сбил пешехода

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:51:33+03:00

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В минувшее воскресенье, 7 июня, поздно ночью на трассе «Кировград – Капушиха – Левиха» произошло серьезное ДТП, в котором погиб 46-летний пешеход. По предварительным данным, водитель питбайка сбил его, когда тот переходил проезжую часть.

- Водитель – житель Екатеринбурга, приехавший к своим родителям, который родительского удостоверения категории «А» никогда не получал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Транспортное средство в ГИБДД не зарегистрировано. Состояние опьянения у водителя не установлено.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Полицейским он рассказал, что заметил пешехода на расстоянии около 10 метров, попытался объехать, выехав на встречку. Но пешеход сделал несколько шагов ему навстречу, из-за чего предотвратить наезд не удалось.

Погибшим оказался нигде не работающий житель Кировграда, на нем не было светоотражающих элементов. Как рассказала полицейским его жена, они были в гостях в поселке Левиха, и там распивали алкоголь. После застолья ее супруг решил поехать домой, но такси вызвать не получилось, поэтому он пошел домой, в Кировград, пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU