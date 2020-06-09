В Екатеринбурге будут судить афериста, незаконно продававшего квартиры

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:24:40+03:00

Он обдурил двух человек на 2,7 миллионов

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В Екатеринбурге под суд отправили жителя Челябинской области, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2016 году мужчина переехал в столицу Урала и занялся торговлей стройматериалов, сняв для этого помещение в одном из домов по улице Чемпионов. Он подделал печать компании ООО «ИнвестСтройЭнерго», к которой не имел никакого отношения, после чего разместил в Интернете объявления о продаже квартир по цене ниже рыночной.

В 2017 году он встретился с потенциальным покупателем, объяснив в ходе разговора, что строительная компания рассчитывается с «ИнвестСтройЭнерго» за поставку стройматериалов квадратными метрами в строящихся зданиях.

- Покупатель решил приобрести «трешку» в строящемся доме ЖК «Цветной Бульвар». Обе стороны заключили договор уступки права по договору участия в долевом строительстве, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – В течение пяти месяцев покупатель частями передавал 1,4 миллиона рублей.

А мошенник ставил оттиск поддельной печати на квитанциях о получении денег, хотя возможности продать квартиру у него не было. Точно также вокруг пальца он обвел еще одну женщину, которая решила купить квартиру в доме на Рощинской, украв у нее 1,3 миллиона.

- После «покупки» женщина заселилась в квартиру. Однако спустя пару месяцев замки в квартире были заменены, и руководство ЖК сообщило ей, что в квартире она проживает незаконно, - добавили в прокуратуре.

На афериста завели уголовное дело и передали в Чкаловский районный суд. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU