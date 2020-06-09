В саду под Екатеринбургом пьяный мужчина спалил свой дом

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:22:58+03:00

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Минувшим вечером в коллективном саду «Автотранспортник», который находится в Екатеринбурге, на 12-м километре Чусовского тракта, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 22:42, на место отправились три бригады спасателей из 11 человек.

- На площади в 54 «квадрата» сгорел садовый дом, повреждена внутренняя отделка металлического гаража, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В 01:31 с огнем удалось справиться.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией, владелец дома сам поджог его, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. С ним был его пасынок, который сбежал во время пожара. К счастью, никто из родственников не пострадал.

- По данному факту на место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №8, - рассказали «Комсомолке» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – По данному факту проводится тщательная проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU