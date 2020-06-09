2020-06-09T07:02:02+03:00
Происшествия

«Засветились» на камере: в Нижнем Тагиле две женщины украли у бабушки сумку с деньгами

Пенсионерка оставила ее на скамейке, а когда вернулась, чтобы забрать, ее уже не было
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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Накануне, 8 июня, в полицию Нижнего Тагила с заявлением о краже сумки обратилась 71-летняя местная женщина. Пенсионерка объяснила, что вечером во время прогулки на набережной она забыла сумку на одной из скамеек.В ней лежали личные вещи, документы, пять тысяч рублей и сотовый телефон. Заметив, что сумки нет, бабушка вернулась обратно, но ничего там уже не нашла. Сумма украденного составила порядка 28 тысяч.

По факту кражи полицейские завели уголовное дело. Изучив записи с камер видеонаблюдения, установленные в районе набережной, силовики заметили двух подозрительных женщин, которые подобрали забытую сумку.

- Одной из подозреваемых женщин на вид 45-50 лет, ростом 165-170 сантиметров, плотного телосложения с короткой стрижкой. Была одета в синюю полосатую футболку, темно-синие джинсы и белую спортивную обувь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Второй женщине на вид 45 лет, среднего телосложения, ростом около 170 сантиметров, волосы темные ниже плеч. Женщина была одета в черное платье и жакет лимонного цвета.

Всех, кто опознал возможных грабительниц по фото, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (3435) 97-64-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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