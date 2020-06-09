Военных, участвующих в Параде Победы в Екатеринбурге, протестировали на COVID-19
Военных ЦВО, которые участвуют в Параде Победы в Екатеринбурге, протестировали на коронавирус. Напомним, мероприятие пришлось перенести из-за пандемии, поэтому теперь оно пройдет 24 июня. К нему уже начали готовиться.
- Военнослужащие, участвующие в парадных расчетах, несколько раз в неделю проходят тестирование на наличие коронавируса. также личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, - рассказали в пресс-службе ЦВО. – Все тренировки проходят под пристальным наблюдением медработников.
Кроме того, весь транспорт, необходимый для перевозки военных, и помещения, где они живут, ежедневно проходят санобработку. Для проведения дезинфекции в военном округе созданы специальные группировки обеспечения, в состав которых включены три мобильных отряда и 19 дезинфекционных групп.
ИСТОЧНИК KP.RU
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