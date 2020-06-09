На Средний Урал опустится смог

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:14:43+03:00

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Вместе с аномальной жарой на Средней Урал пришел смог. Предупреждение объявлено на ближайшие несколько дней. Синоптики прогнозируют неприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

- С 20:00 8 июня до 20:00 12 июня на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уралгидрометцентре. – Отмена предупреждения – с 20:00 12 июня.

Напомним, вчера мы рассказывали, что в ближайшие несколько дней в Екатеринбурге и регионе будет очень жарко, безветренно и сухо. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до +32. Спасатели МЧС выдвинули предупреждение и попросили в это время не разводить костров и не сжигать мусор, чтобы избежать пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU