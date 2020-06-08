2020-06-08T18:18:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге закрывают движение транспорта на перекрёстке Белореченской и Шаумяна

Транспорт не будет ходить в обоих направлениях с вечера 12 июня до утра 15 июня
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: Google mapsФото: Google maps
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В Екатеринбурге закрывают движение транспорта на перекрёстке Белореченской и Шаумяна. Как сообщили в Гортрансе, с вечера 12 июня до утра 15 июня будет приостановлено движение трамваев №1, 3, 21, 26. Также будет закрыт проезд для автомобилей

- Связано это с проведением ремонта трамвайных путей на перекрёстке, - отмечают в Гортрнсе.

На период проведения работ движение автотранспорта будет направлено по улицам Посадской, Шаумяна, Ясной, Волгоградской, Серафимы Дерябиной и переулку Встречному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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