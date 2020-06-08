Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области заработают автошколы

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:00:47+03:00

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Глава региона Евгений Куйвашев сообщил, когда в Свердловской области и Екатеринбурге откроют автошколы. Сегодня, 8 июня, губернатор отвечал на очередные вопросы уральцев на своей странице в Instagram.

- Нас не отнесли к наиболее пострадавшим отраслям, а следовательно мы не можем претендовать на какую-то поддержку. Мы сейчас проводим обучение дистанционно, но ведь уроки вождения удаленно не провести. Перенос на более поздние строки, создаст огромные очереди в ГИБДД наших выпускников, - спрашивают уральцы.

- Сегодня мы начали движение в сторону снятия ограничений. Этот процесс займет какое-то время. Пока мы можем открыть небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг, где исключен близкий контакт большого количества людей. Автошколы пока не могут вернуться к ведению практических занятий, - отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, сегодня, 8 июня, губернатор Евгений Куйвашев объял о первом этапе снятия ограничений в Свердловской области. С Завтрашнего дня в регионе заработают непродовольственные магазины с отдельным входом площадью меньше 400 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU