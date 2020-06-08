Екатеринбуржцы в сквере у театра Драмы написали о своих желаниях

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:37:57+03:00

Жителям среднего Урала больше всего хочется выучить новые языки, уехать на море или построить дом

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В Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра появилась стена желаний. Там жители среднего Урала делились самым сокровенным, оставляя там надписи. Екатеринбуржцы мечтают об изучение новых языков, путешествие на море и в горы, строительстве дома, и даже о походе в кинотеатр.

Стена желаний это всероссийский флешмоб, который запустил телеканал «ТНТ» перед премьерой нового сериала «257 причин, чтобы жить».

- Тема для флешмоба, посвященного старту в эфире ТНТ сериала «257 причин, чтобы жить», была выбрана неслучайно. По сюжету главная героиня Женя Короткова (Полина Максимова) сумела побороть тяжелое заболевание и теперь она планирует исполнять все свои желания. И в этом ей помогает старенький блокнот, в который она аккуратно записывала все свои мечты, которых набралось целых 256, - рассказывают в пресс-службе телеканала ТНТ.

Сейчас флешмоб завершен, самые интересные желания от участников можно найти по хэштегу #СписокЖеланийЕкб

ИСТОЧНИК KP.RU