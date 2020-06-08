«Многие думают, что я ем только в ресторанах»: Мария Погребняк раскрыла свои главные ценности

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:41:48+03:00

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Жена футболиста Павла Погребняка рассказала своим поклонникам о главных ценностях в жизни. Светская львица призналась, что никогда бы не смогла жить «в одном гламуре» и очень ценит дружбу с подругами.

- Я в жизни не смогла бы общаться с тем, кто мне не приятен, - пишет в своем блоге Погребняк. - Поэтому у меня очень узкий круг общения, в который я никого не пускаю! Мои подруги абсолютно разные, с разными интересами, привычками, достатком, но они мои преданные друзья! И никто их не заменит!

mariapoga_ Первым делом после карантина Мария отправилась в парк

- Многие из вас думают, что я ем только в ресторанах, хожу на гламурные тусовки, светские мероприятия, это конечно есть в моей жизни не спорю, но больше всего я люблю с подругой пойти в парк, пройти 10 километров, подурачиться, посмеяться, или уехать на дачу. В сплошном гламуре, я бы завяла, - добавила Мария.

Стоит отметить, что Мария и ее супруг переболели коронавирусом. Павел проходил лечение в больнице Екатеринбурга, а его жена – сидела на карантине дома в Москве с тремя сыновьями.

А совсем недавно модели пришлось пережить самую настоящую травлю в комментариях, где ее затравили из-за снимка в огороде.

Мария Погребняк рассказала, как отреагировала на травлю в Instagram 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU