2020-06-08T14:58:03+03:00
Общество

Уральские вузы готовятся начать новый учебный год в режиме онлайн

Нужно ли будет продолжать дистанционное обучение, Минобразования будет решать исходя из эпидситуации
Мария Трапезникова
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Уральские вузы готовятся начать год в режиме онлайнУральские вузы готовятся начать год в режиме онлайнФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральские вузы могут начать новый учебный год, в случае необходимости, дистанционно – так, как работали с середины марта. Об этом во время пресс-конференции заявил начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров регионального Минобразования и молодежной политики Михаил Корягин.

- Дело в том, что практически с марта и по сегодняшнее время занятия во всех вузах не прерывались, они были переведены на дистанционную форму обучения. Поэтому, если эпидемиологическая ситуация не поменяется, такая готовность есть – хотя этого очень бы не хотелось, - сказал Михаил Корягин. – 1 сентября учебный год может быть начат в дистанционном формате.

С его словами согласилась и зампроректора по учебной работе УрФУ Елена Авраменко, отметив, что вуз готов к такому положению дел – притом, что за все время работы в режиме онлайн расписание менять не пришлось, а количество бесплатных дистанционных курсов от преподавателей за период пандемии только увеличилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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