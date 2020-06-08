Уральские вузы готовятся начать новый учебный год в режиме онлайн

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:58:03+03:00

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Уральские вузы могут начать новый учебный год, в случае необходимости, дистанционно – так, как работали с середины марта. Об этом во время пресс-конференции заявил начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров регионального Минобразования и молодежной политики Михаил Корягин.

- Дело в том, что практически с марта и по сегодняшнее время занятия во всех вузах не прерывались, они были переведены на дистанционную форму обучения. Поэтому, если эпидемиологическая ситуация не поменяется, такая готовность есть – хотя этого очень бы не хотелось, - сказал Михаил Корягин. – 1 сентября учебный год может быть начат в дистанционном формате.

С его словами согласилась и зампроректора по учебной работе УрФУ Елена Авраменко, отметив, что вуз готов к такому положению дел – притом, что за все время работы в режиме онлайн расписание менять не пришлось, а количество бесплатных дистанционных курсов от преподавателей за период пандемии только увеличилось.

ИСТОЧНИК KP.RU