Трассу «Екатеринбург – Шадринск – Курган» отремонтируют за 1,3 миллиарда

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:40:51+03:00

Работы пройдут в три этапа на 44-километровом участке

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В Свердловской области планируют отремонтировать федеральную трассу Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган». Соответствующий аукцион выставил ФКУ «Уралуправтодор» на портале госзакупок. Из федерального бюджета на эти цели пойдет порядка 1,3 миллиардов рублей.

Работы по реконструкции пройдут на 44-километровом участке: с 87 по 131 километр. Ремонтировать трассу будут в три этапа: в 2020, 2021 и 2022 годах. Начало выполнения работ – с момента заключения контракта. Окончание – 20 ноября 2022 года.

- Качество выполняемых работ должно быть не менее требуемых норм и значений на выполнение указанных видов работ, установленных законами РФ, нормативными актами, строительными и санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, а также государственными стандартами, относящимся к выполнению видов работ, предусмотренных документацией об аукционе, - сообщается в проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU