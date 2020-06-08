За неделю на реках и озерах Урала утонули четыре человека: правила поведения во время купания

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:18:22+03:00

За неделю на реках и озерах Среднего Урала утонили четыре человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С начала лета, за неделю, на водоемах Свердловской области уже погибли четыре человека. Согласно статистике регионального МЧС, в прошлом году за лето уточнили 53 человека, среди них 9 детей. В ближайшие дни на территории региона ожидается аномально жаркая погода, поэтому спасатели стали усиленно патрулировать берега рек и прудов, чтобы предотвратить трагедии.

На сегодняшний день безопасными для купания признаны только один пляж в Новоуральске и два водоема в регионе: восточный берег Шарташа и озеро Щучье в Тавде. Спасатели напомнили несколько простых правил безопасности.

Во-первых, перед тем, как нырять в воду, убедитесь, что в нем официально разрешено купаться.

Во-вторых, никогда не купайтесь в одиночку в незнаком месте и не ныряйте в воду с обрыва, если не уверены, что дно чистое. Не заплывайте далеко от берега, купайтесь только в зоне, огороженной буйками.

В-третьих, в холодную воду заходите медленно, особенно если это первое купание в сезоне – в противном случае, вам может свести ногу или, например, закружиться голова.

В-четвертых, не купайтесь в реке, по которой плавают катера – или, по крайней мере, держитесь от них как можно дальше.

В-пятых, не пользуйтесь в воде надувным матрасом – он может неожиданно сдуться, или течение унесет его далеко от берега. Надувные матрасы предназначены, чтобы загорать на них на суше.

В-шестых, не позволяйте детям находиться у водоема, а тем более в воде, без надзора взрослых. Научите своего ребенка плавать – уверенно держаться на воде можно научить за неделю, и это уже будет первый шаг к безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU