2020-06-08T14:00:09+03:00
Общество

На свердловских трассах из-за аномальной жары запретили ездить фурам

Передвигаться большегрузы теперь смогут только по ночам
Мария Трапезникова
Поделиться:
На свердловских трассах из-за аномальной жары запретили ездить фурамНа свердловских трассах из-за аномальной жары запретили ездить фурамФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По данным синоптиков в ближайшие дни, с 8 по 12 июня, на территории всей Свердловской области ожидается аномальная жара – в некоторых районах до +32. В связи с этим Уралуправтодор на эти четыре дня вводит ограничения для тяжеловесных машин.

- Эта мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия в летний период, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». – Временное ограничение движения в летний период по дорогам с асфальтобетонным покрытием коснется только тех транспортных средств (с грузом или без), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные Правилами перевозок грузов.

Фурам и грузовикам в течение трех суток запрещается передвигаться по федеральным трассам днем. Но можно ездить по ночам – в период с 9 по 11 июня с 22:00 до 10:00. Но, как заметили в пресс-службе, такие ограничения не распространяются на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку продуктов, животных, лекарств, топлива, почтовых грузов и грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.

Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону: 8 (800) 200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбуржцы в сквере у театра Драмы написали о своих желаниях
«Многие думают, что я ем только в ресторанах»: Мария Погребняк раскрыла свои главные ценности
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования ГК Урал Логистика на 4,5 миллиарда рублей
Уральские вузы готовятся начать новый учебный год в режиме онлайн
Трассу «Екатеринбург – Шадринск – Курган» отремонтируют за 1,3 миллиарда
За неделю на реках и озерах Урала утонули четыре человека: правила поведения во время купания
На свердловских трассах из-за аномальной жары запретили ездить фурам
ФСБ проверит Управление ЖКХ Первоуральска из-за некачественно отремонтированной набережной
«Прячут в мешках и на полу»: на что идут свердловские водители, чтобы перевозить детей без автокресел
В Екатеринбурге за выходные поймали 300 нарушителей без масок
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
В больницах Екатеринбурга создадут сеть медкабинетов для людей с ВИЧ
Сняли с карты три миллиона: жительница Екатеринбурга позволила трижды себя ограбить одним и тем же мошенникам
ВТБ отмечает рост числа операций с иностранными ценными бумагами
Полицейские ищут обманутых пайщиков КПК «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский»
Где можно купаться в Свердловской области летом 2020
В центре Екатеринбурга за 28 миллионов продают гигантскую квартиру с колоннами
Попросил сестру перевести деньги: в Екатеринбурге под суд отправили заключенного, купившего наркотики
За сутки на Среднем Урале от коронавируса погибли еще два человека
Школьную столовую на Урале оштрафовали за нарушение норм СанПиНа
Минимализм и конструктивизм: у ЦПКиО в Екатеринбурге появился новый логотип
«Толкнуло объявление в соцсети»: на Урале двое рабочих вынесли с предприятия респираторов на 450 тысяч рублей
Двух уральцев поймали за хранение наркотиков и оружия
Свердловские спасатели продезинфицировали три тысячи остановок, больниц, школ и машин
Медикам свердловской больницы задолжали премии, обещанные Президентом РФ
Даже самолет соблюдает меры безопасности: в Екатеринбург приземлился борт с маской на «носу»