На свердловских трассах из-за аномальной жары запретили ездить фурам

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:00:09+03:00

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По данным синоптиков в ближайшие дни, с 8 по 12 июня, на территории всей Свердловской области ожидается аномальная жара – в некоторых районах до +32. В связи с этим Уралуправтодор на эти четыре дня вводит ограничения для тяжеловесных машин.

- Эта мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия в летний период, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». – Временное ограничение движения в летний период по дорогам с асфальтобетонным покрытием коснется только тех транспортных средств (с грузом или без), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные Правилами перевозок грузов.

Фурам и грузовикам в течение трех суток запрещается передвигаться по федеральным трассам днем. Но можно ездить по ночам – в период с 9 по 11 июня с 22:00 до 10:00. Но, как заметили в пресс-службе, такие ограничения не распространяются на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку продуктов, животных, лекарств, топлива, почтовых грузов и грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.

Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону: 8 (800) 200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU