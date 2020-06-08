ФСБ проверит Управление ЖКХ Первоуральска из-за некачественно отремонтированной набережной
Прокуратура Первоуральска решила проверить исполнение ФЗ при благоустройстве набережной Нижне-Шайтанского пруда в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Контракт с подрядчиком был заключен 24 июня прошлого года – работы должны были завершить к 30 сентября. Стоимость работ составила почти 23 миллиона.
Благоустройство приняли 4 декабря, оплата была произведена в полном объеме. Однако уже в апреле этого года, во время осмотра набережной, специалисты обнаружили, что часть работ просто не была выполнена.
- Не была закреплена тротуарная плитка, из-за чего тротуар подвергся разрушению, не был обустроен газон, разрушено асфальтовое покрытие, повреждены бортовые камни, не до конца выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Оказалось, что все перечисленные недостатки были и на момент приемки набережной. Но Управление ЖКХ и строительства Первоуральска за работу все равно полностью заплатило.
В итоге, прокуратура направила материалы в следственные органы. Кроме того, их же направили в следственные органы Управлением ФСБ России по Свердловской области. По факту заведено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU