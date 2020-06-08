2020-06-08T12:54:27+03:00
Общество

«Прячут в мешках и на полу»: на что идут свердловские водители, чтобы перевозить детей без автокресел

За минувшие выходные полицейские поймали 300 нерадивых родителей
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшую пятницу и выходные, с 5 по 7 июня, сотрудники ГИБДД на Среднем Урале провели рейды, в рамках которых ловили водителей, которые перевозили детей с нарушениями ПДД. Проверки проходили на выездах из городов и вблизи мест отдыха граждан. За три дня инспекторы ГИБДД составили больше 300 административных материалов на водителей-нарушителей.

- Детей прятали на полу, в мешках, за спинами взрослых пассажиров, садили на подушки, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – При наличии детского автокресла оно либо не закреплено штатными ремнями, либо ребенок не пристегнут ремнями автокресла.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пользоваться автокреслами, которые бы соответствовали росту и весу ребенка. За нарушения предусмотрен штраф в три тысячи рублей. С начала года в регионе зарегистрировано больше 50 ДТП, в которых травмы получили дети-пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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