8 Июнь 2020 2020-06-08T12:30:33+03:00

В Екатеринбурге за выходные поймали 300 нарушителей без масок Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В минувшие выходные в Екатеринбурге прошли традиционные рейды по соблюдению масочного режима. Напомним, он подразумевает то, что защитную маску нужно носить в общественном транспорте, любом закрытом помещении и местах большого скопления людей.

Вечерами в субботу и воскресенье сотрудники областного министерства общественной безопасности, полиции и Росгвардии патрулировали самые популярные прогулочные зоны Екатеринбурга – набережную около ККТ «Космос», откуда, кстати, не так давно разогнали кальянщиков, Вознесенскую горку, площадь Кирова и аллею перед главным корпусом УрФУ.

- С екатеринбуржцами провели свыше 300 профилактических бесед по соблюдению масочного режима. В отношении 12 уральцев, категорически отказавшихся соблюдать меры профилактики, были составлены протоколы об административном правонарушении, - рассказали в региональном оперштабе.

Еще почти два десятка различных нарушений пресекли инспекторы ГИБДД, которые проверили соблюдение ПДД мотоциклистами и владельцами скутеров. Кроме того, полицейские замеряли уровень шума, на который в адрес губернатора и в дежурную часть полиции поступали многочисленные жалобы.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 7 668 зараженных коронавирусом. Среди них 41 человек погиб и больше трех тысяч пошли на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU