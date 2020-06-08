2020-06-08T12:08:20+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем

При электронной регистрации участники сделки получают все услуги и документы в режиме «единого окна» через офис банка
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Фото: предоставлено банком УралсибФото: предоставлено банком Уралсиб
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Банк УРАЛСИБ запустил сервис электронной регистрации сделок с жильем. Клиенты могут воспользоваться услугой как при покупке квартиры у застройщика, так и на вторичном рынке, а также при рефинансировании ранее полученного кредита.

При электронной регистрации участники сделки получают все услуги и документы в режиме «единого окна» через офис банка УРАЛСИБ, без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Все необходимые документы для регистрации сделки и передачи данных оформляются за одно посещение. Клиент банка получает сокращенный срок оформления документов и оформление на 1 год электронной цифровой подписи (ЭЦП). В текущих условиях это наиболее актуальный формат регистрации сделки для покупателей недвижимости.

На следующем этапе сервис электронной регистрации будет доступен для партнеров Банка, а также для подачи документов по неипотечным сделкам.

Полную информацию об услуге электронной регистрации сделок с недвижимостью можно получить в Центрах ипотечного кредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8-800-250-57-57.

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