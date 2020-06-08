2020-06-08T12:02:32+03:00
Общество

В больницах Екатеринбурга создадут сеть медкабинетов для людей с ВИЧ

Первый уже открылся в ГКБ №14
Мария Трапезникова
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Фото: региональный департамент информполитикиФото: региональный департамент информполитики
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В больницах Екатеринбурга планируется открытие специальных кабинетов для ВИЧ-позитивных горожан. Первый появился еще 8 мая в ГКБ №14 в Орджоникидзевском районе. Он оборудован всем необходимым. В нем будет проводить приемы один из опытнейших инфекционистов центра СПИДа Надежда Сорокина.

- Орджоникидзевский район является одним из самых пораженных районов города – с ВИЧ-инфекцией живет больше четырех тысяч человек, - рассказали в СПИД-Центре. – Появление кабинета позволит поддержать приверженность к лечению и диспансерному наблюдению пациентов, а также снизить риск дальнейшего распространения инфекции.

В специальных кабинетах будут проводить забор крови на иммунный статус (экспресс-тест можно пройти по будням с 13:00 до 15:00), а также вирусную нагрузку и выдачу антиретровирусных препаратов.

Записаться на прием к Надежде Сорокиной и проконсультироваться можно по телефону: 8 (343) 338-09-27.

Получить дополнительную информацию о работе врачей можно по телефону: 8 (343) 31-000-31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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