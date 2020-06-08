Сняли с карты три миллиона: жительница Екатеринбурга позволила трижды себя ограбить одним и тем же мошенникам

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:59:37+03:00

Следственным подразделением отдела полиции №14 УМВД России по г. Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации (Мошенничество в особо крупном размере) Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге полиция занимается раскрытием кражи почти трех миллионов рублей с карты 43-летней женщины. Как рассказали в пресс-группе УМВД, мошенники трижды обобрали жертву, представляясь сотрудниками банка.

- Звонок поступил с московского номера, начинающегося кодом 495, - сообщили в полиции. - Звонившие убедили женщину, что происходит попытка снятия денег с ее карты и необходимо перевести средства на безопасные счета. Потерпевшая назвала неизвестным свои личные данные, а затем продиктовала поступившие коды из смс. Таким образом, с ее счета было списано более 100 тысяч рублей. Через несколько дней ситуация повторилась. В течение несколько дней аналогичным способом со счетов жертвы был похищен почти 1 миллион рублей.

Но и на этом воришки не остановились, 14 числа они вновь позвонили женщине и увеличили свой куш до 2,8 миллионов.

СОВЕТЫ СИЛОВИКОВ

Полиция настоятельно рекомендует учиться на чужих ошибках и не поддаваться на уловки мошенников. В случае если неизвестные сообщают о снятии средств с вашей карты необходимо немедленно положить трубку и перезвонить в службу поддержки клиентов своего банка по телефону, указанному на официальном сайте или на банковской карте.

ИСТОЧНИК KP.RU