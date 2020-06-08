Сняли с карты три миллиона: жительница Екатеринбурга позволила трижды себя ограбить одним и тем же мошенникам
В Екатеринбурге полиция занимается раскрытием кражи почти трех миллионов рублей с карты 43-летней женщины. Как рассказали в пресс-группе УМВД, мошенники трижды обобрали жертву, представляясь сотрудниками банка.
- Звонок поступил с московского номера, начинающегося кодом 495, - сообщили в полиции. - Звонившие убедили женщину, что происходит попытка снятия денег с ее карты и необходимо перевести средства на безопасные счета. Потерпевшая назвала неизвестным свои личные данные, а затем продиктовала поступившие коды из смс. Таким образом, с ее счета было списано более 100 тысяч рублей. Через несколько дней ситуация повторилась. В течение несколько дней аналогичным способом со счетов жертвы был похищен почти 1 миллион рублей.
Но и на этом воришки не остановились, 14 числа они вновь позвонили женщине и увеличили свой куш до 2,8 миллионов.
СОВЕТЫ СИЛОВИКОВ
Полиция настоятельно рекомендует учиться на чужих ошибках и не поддаваться на уловки мошенников. В случае если неизвестные сообщают о снятии средств с вашей карты необходимо немедленно положить трубку и перезвонить в службу поддержки клиентов своего банка по телефону, указанному на официальном сайте или на банковской карте.
ИСТОЧНИК KP.RU