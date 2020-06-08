ВТБ отмечает рост числа операций с иностранными ценными бумагами

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:52:07+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ Капитал Инвестиции отмечает рост числа сделок своих клиентов на Санкт-Петербургской бирже. В мае относительно апреля число таких операций выросло на 80% и превысило 180 тысяч ежедневно. С начала года показатель увеличился в шесть раз. Ежедневные обороты клиентов ВТБ Капитал Инвестиции на Санкт-Петербургской бирже в мае достигли 6,4 млрд руб. Это на 64% выше показателя апреля и в 5,6 раз больше, чем в январе.

Рост интереса к площадке связан с увеличением числа сделок с иностранными ценными бумагами. С учетом такой динамики ВТБ Капитал Инвестиции провел 4 июня онлайн-конференцию с клиентами по теме перспектив и возможностей инвестиций в ценные бумаги. Мероприятие стало уже десятым в серии. В рамках развития цифровых коммуникаций с клиентами ВТБ Капитал Инвестиции еженедельно на сайте Школы инвестора ВТБ проводит онлайн-дискуссии по различным темам фондового рынка, в ходе которых любой желающий может задать вопрос. Аналитическая команда и другие представители ВТБ Капитал Инвестиции предоставляют на него ответ в электронной форме в режиме онлайн.

В прошедшей конференции приняли участие более 2700 человек, которые задали около 100 вопросов на темы, связанные с формированием и управлением портфелем иностранных бумаг. Аналитики поделились своим взглядом на сектора, наиболее перспективные для инвестиций на долгосрочную перспективу. Привлекательными выглядят отрасли, ориентированные на дистанционные сервисы, новые медицинские разработки и препараты, а также биотехнологии. «Несмотря на относительно более высокие оценки по мультипликаторам, компании, развивающие данные направления, являются основными бенефициарами текущей ситуации с введенными ограничениями по всему миру. Технологическая среда расширяется значительно быстрее, чем ожидалось еще несколько лет назад. Вероятно, ландшафт будущей экономики и многие бизнес-процессы будут ещё больше зависеть от компаний, которые создают новые технологические устройства и услуги», - отметили инвестиционные стратеги ВТБ Мои Инвестиции.

Отдельно было отмечено, что в случае второй волны COVID-19 можно ожидать нового снижения фондовых рынков, однако вероятность такого сценария оценивается менее чем в 30%. Многие вопросы касались уплаты налогов от инвестиций в иностранные бумаги и участия в IPO за рубежом. ВТБ уже предлагает возможности по участию в таких IPO. Всего за время проведения серии онлайн-конференций в них приняло участие, а также ознакомилось с представленными материалами, более 20 000 человек. Аналитическая команда и другие представители ВТБ Капитал Инвестиции предоставили ответы более чем на 1000 вопросов.

«В рамках таких диалогов с нашими клиентами мы стараемся говорить на самые актуальные темы. Востребованность подобных мероприятий в период самоизоляции была особенно высока, но мы продолжим эту традицию и дальше. Интерес к инвестиционным инструментам продолжает расти, мы это видим по увеличивающимся объемам сделок. Наша задача – помочь клиентам решить их финансовые задачи грамотно, быстро и с максимальным уровнем удобства», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU