Полицейские ищут обманутых пайщиков КПК «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский»

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:47:43+03:00

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Следователи свердловского главка МВД ищут обманутых пайщиков КПК «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский», чтобы установить точный материальный ущерб и количество потерпевших. Напомним, что представители КПК подозреваются в том, что с декабря 2016 по апрель 2019 года украли большую сумму денег у горожан.

В разных городах Свердловской области они регулярно проводили семинары и презентации, во время которых привлекали к себе в организацию и соблазняли высокими доходами. Помимо этого они запустили рекламу среди соцсетей и СМИ.

Однако в ходе расследования были установлены признаки нарушений нормативных актов Банка России. В итоге, решением Арбитражного суда все три КПК были признаны несостоятельными, а в отношении должников введена процедура банкротства.

Телефоны следователей в Екатеринбурге, которые готовы принять и выслушать всех пострадавших:

- следователь лейтенант юстиции Шадымова Ольга Сергеевна, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 119, каб. 232, тел. 83433564486;

- следователь старший лейтенант юстиции Лазарев Игорь Михайлович, адрес: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 3а, каб. 308, тел. 83433564645;

- следователь капитан юстиции Воложанина Елена Сергеевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Народной воли, д. 81, каб. 311, тел. 83433564207;

- следователь старший лейтенант юстиции Строжков Александр Андреевич, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 5, каб. 14, тел. 83433564835;

- следователь старший лейтенант юстиции Дмитриева Елена Сергеевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 1а, каб. 212, тел. 83433564209;

- следователь майор юстиции Сивков Андрей Валерьевич, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кишиневская, д. 35, каб. 216, тел. 83433564041;

- следователь младший лейтенант юстиции Старкова Полина Юрьевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 96, каб. 107, тел. 89221552765;

- следователь лейтенант юстиции Коковин Михаил Дмитриевич, адрес: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 66, каб. 74, тел. 83433564212;

- следователь капитан юстиции Шутурминская Екатерина Владимировна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 54, каб. 29, раб. 83433564371;

- следователь Макеева Татьяна Андреевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 11, каб. 310, тел. 83433493403;

- следователь младший лейтенант юстиции Вавилова Мария Сергеевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 74, каб. 525, тел. 83432941494;

ИСТОЧНИК KP.RU