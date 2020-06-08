В центре Екатеринбурга за 28 миллионов продают гигантскую квартиру с колоннами
В центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, выставили на продажу гигантскую квартиру с массивными колоннами и интерьером, отделанным темным деревом. Площадь помещения – 280 квадратных метров. Заплатить за нее придется 28 миллионов, однако собственник предлагает и другой вариант: обмен на загородный коттедж вблизи Екатеринбурга.
- Близлежащая инфраструктура включает все, что необходимо для комфортной жизни: консьержа, крытый двор, крытую детскую площадку, продуктовые магазины, аптеки, банки, учебные заведения, ТРЦ «Гринвич», - сообщается в объявлении на портале N1.RU.
Квартира состоит из прихожей, больших четырех комнат, кухни, двух ванных, встроенной сауны, двух лоджий и балкона.
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU