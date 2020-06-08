2020-06-08T11:23:18+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга за 28 миллионов продают гигантскую квартиру с колоннами

Ее предлагают обменять за загородный коттедж
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: портал N1.RUФото: портал N1.RU
Изменить размер текста:

В центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, выставили на продажу гигантскую квартиру с массивными колоннами и интерьером, отделанным темным деревом. Площадь помещения – 280 квадратных метров. Заплатить за нее придется 28 миллионов, однако собственник предлагает и другой вариант: обмен на загородный коттедж вблизи Екатеринбурга.

- Близлежащая инфраструктура включает все, что необходимо для комфортной жизни: консьержа, крытый двор, крытую детскую площадку, продуктовые магазины, аптеки, банки, учебные заведения, ТРЦ «Гринвич», - сообщается в объявлении на портале N1.RU.

Квартира состоит из прихожей, больших четырех комнат, кухни, двух ванных, встроенной сауны, двух лоджий и балкона.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
В больницах Екатеринбурга создадут сеть медкабинетов для людей с ВИЧ
Сняли с карты три миллиона: жительница Екатеринбурга позволила трижды себя ограбить одним и тем же мошенникам
ВТБ отмечает рост числа операций с иностранными ценными бумагами
Полицейские ищут обманутых пайщиков КПК «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский»
В Свердловской области два водоема безопасны для купания
В центре Екатеринбурга за 28 миллионов продают гигантскую квартиру с колоннами
Попросил сестру перевести деньги: в Екатеринбурге под суд отправили заключенного, купившего наркотики
За сутки на Среднем Урале от коронавируса погибли еще два человека
Школьную столовую на Урале оштрафовали за нарушение норм СанПиНа
Минимализм и конструктивизм: у ЦПКиО в Екатеринбурге появился новый логотип
«Толкнуло объявление в соцсети»: на Урале двое рабочих вынесли с предприятия респираторов на 450 тысяч рублей
Двух уральцев поймали за хранение наркотиков и оружия
Свердловские спасатели продезинфицировали три тысячи остановок, больниц, школ и машин
Медикам свердловской больницы задолжали премии, обещанные Президентом РФ
Даже самолет соблюдает меры безопасности: в Екатеринбург приземлился борт с маской на «носу»