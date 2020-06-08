2020-06-08T11:03:59+03:00
Происшествия

Попросил сестру перевести деньги: в Екатеринбурге под суд отправили заключенного, купившего наркотики

Товар должны были провезти в машине, но его нашли во время досмотра
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге под суд отправили заключенного, купившего наркотикиВ Екатеринбурге под суд отправили заключенного, купившего наркотикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили заключенного ИК-10, которого обвиняют в приобретении наркотиков. В колонии молодой человек находился с 2010 года за совершение особо тяжкого преступления. В ноябре прошлого года он договорился с другим заключенным о том, что купит у него наркотики.

- Чтобы оплатить незаконные вещества, он позвонил своей сестре и попросил ее перевести на указанный им номер счета деньги в размере 15 тысяч. При этом цель перевода сестре не сообщил, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После перевода денег молодой человек стал ждать доставки товара. Заключенный, являющийся посредником, в свою очередь договорился с продавцом о том, чтобы последний спрятал наркотик в салоне иномарки. Машина должна была приехать на ремонт в автосервис, расположенный на территории ИК.

В середине ноября прошлого года автомобиль подъехал к воротам колонии. В ходе досмотра под обшивкой и был обнаружен сверток со смесью массой больше трех граммов. Наркотики забрали, а на молодого человека завели уголовное дело, которое передали в Чкаловский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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