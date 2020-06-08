8 Июнь 2020 2020-06-08T10:46:47+03:00

За сутки на Среднем Урале от коронавируса погибли еще два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали еще две смерти от коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии – 43 погибших. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня стало известно о еще 249 заболевших за сутки. Больше всего новых пациентов – из Екатеринбурга (+203). Всего в области зарегистрировано 7 688 случаев заражения коронавирусом.

- Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 33 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 651. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось полностью вылечить и постановить на ноги 3 273 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU