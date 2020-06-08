Школьную столовую на Урале оштрафовали за нарушение норм СанПиНа
Осенью прошлого года в школе №22 в Первоуральске были зафиксированы случаи заболевания энтеровирусной инфекции. После этого специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, в ходе которого нашли грубые нарушения в столовой. Так, специальное помещения для хранения овощей не было оборудования приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.
- Постановлением замглавного государственного санитарного врача ООО «Комбинат общественного питания», который обслуживал школу, за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения был оштрафован на 40 тысяч, - рассказали в пресс-службе Облсуда.
Однако юрлицо не согласилось с решением и подало апелляцию в Свердловский областной суд, ссылаясь на допущенные процессуальные нарушения. Но решение оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU