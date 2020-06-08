Школьную столовую на Урале оштрафовали за нарушение норм СанПиНа

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:41:34+03:00

Специальное помещение для хранения овощей не было оборудовано приборами для измерения влажности и температуры воздуха

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Осенью прошлого года в школе №22 в Первоуральске были зафиксированы случаи заболевания энтеровирусной инфекции. После этого специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, в ходе которого нашли грубые нарушения в столовой. Так, специальное помещения для хранения овощей не было оборудования приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

- Постановлением замглавного государственного санитарного врача ООО «Комбинат общественного питания», который обслуживал школу, за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения был оштрафован на 40 тысяч, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Однако юрлицо не согласилось с решением и подало апелляцию в Свердловский областной суд, ссылаясь на допущенные процессуальные нарушения. Но решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU