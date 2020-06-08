2020-06-08T10:18:06+03:00
Общество

Минимализм и конструктивизм: у ЦПКиО в Екатеринбурге появился новый логотип

В основу обновленного стиля парка легла его история
Мария Трапезникова
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Фото: Управление культуры администрации ЕкатеринбургаФото: Управление культуры администрации Екатеринбурга
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ЦПКиО в Екатеринбурге утвердил новый фирменный стиль – его создатель, художник Антон Якубов, решил отказаться от длинной аббревиатуры, оставив название попроще: «Парк Маяковского».

В основу концепции нового стиля легла его история. Логотипом осталась главная арка у входа, выполненная в стиле минимализма. Основными цветами стали красный, серый и черный, напоминающие об эпохе конструктивизма.

Фото: Управление культуры администрации Екатеринбурга

Фото: Управление культуры администрации Екатеринбурга

- Говоря о мотивах нового стиля, определенно вспоминается то, что Маяковский был еще и художником. Наш город, как известно, обладает большой коллекцией русского авангарда и памятников конструктивизма, поэтому такой новый стиль представляется весьма уместным именно здесь, в Екатеринбурге, - комментирует новый стиль руководитель Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

У парка даже появился свой мерч. Фото: Управление культуры администрации Екатеринбурга

У парка даже появился свой мерч. Фото: Управление культуры администрации Екатеринбурга

Авторы новой концепции постарались найти баланс между историей, функциональностью и современностью, чтобы идентифицировать излюбленное место горожан и придать ему индивидуальность среди других известных мест в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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