«Толкнуло объявление в соцсети»: на Урале двое рабочих вынесли с предприятия респираторов на 450 тысяч рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:11:43+03:00

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В Нижнем Тагиле полиция поймала двух мужчин, подозреваемых в краже 35 коробок с респираторами с территории одного из предприятий города. Задержанные рассказали, что пошли на кражу после того, как увидели в интернете объявление о продаже этих респираторов.

- По данным службы безопасности организации, в ночное время злоумышленники взломали склад в одном из цехов, откуда похитили имущество на сумму более 450 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Прибывшие на место силовики начали осматривать место преступления. В 500 метрах от склада полицейские нашли часть похищенного, а именно 27 коробок с респираторами, которые были спрятаны в кустах недалеко от забора. Там же сотрудники полиции нашли спортивную сумку с инструментами, которыми, предположительно, вскрыли ворота склада.

Раскрытие этого преступления находилось под личным контролем руководителя местной полиции полковника Ибрагима Абдулкадырова.

В ходе оперативной работы, которую сотрудники полиции вели вместе со службой безопасности предприятия, сыщики уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 26 и 27-летний работники этого предприятия. Мужчины рассказали, что на кражу их подтолкнуло объявление в социальной сети о покупке промышленных респираторов. В итоге подозреваемые решили на этом заработать.

- Следователями изъято более 180 тысяч рублей, вырученных похитителями за уже реализованные порядка 1500 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, - рассказали в ГУ МВД. После произошедшего полиция завела уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU