Двух уральцев поймали за хранение наркотиков и оружия

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:46:35+03:00

В их квартире полицейские, кроме запрещенных веществ, нашли патроны и пистолет

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В Нижнем Тагиле полицейские задержали двух ранее судимых местных жителей – 44-летнего мужчину и 29-летнюю женщину, у которых обнаружили дома наркотики. На обоих завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере».

- Во время обысков квартиры полицейские нашли характерные аксессуары, свидетельствующие о причастности задержанного к незаконному обороту наркотиков средств: электронные весы, трубки и фольгу со следами нагара, а также денежные средства, полученные предположительно, за реализацию наркотиков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Кроме того, в этой же квартире, в чемодане с вещами, полицейские нашли патроны и пистолет, очень похожий на пистолет Макарова. По результатам проверки 23 патрона были признаны боеприпасами калибра 5.45 для автомата Калашникова. Поэтому на мужчину завели еще одно дело – за незаконное хранение боеприпасов.

Сейчас оба подозреваемых взяты под стражу, пока полицейские проводят все необходимые мероприятия по сбору доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU