Свердловские спасатели продезинфицировали три тысячи остановок, больниц, школ и машин
С начала пандемии в Свердловской области спасатели МЧС в ежедневном режиме проводят дезинфекцию всех соцобъектов. С 15 апреля обработке подверглись порядка двух тысяч остановок, 558 лечебных учреждений, 239 социальных объектов, 23 учебных заведения, машин, жд вокзалов и станций. Общая площадь продезинфицированных территорий составила почти пять миллионов «квадратов».
- Дезинфекция на регулярной основе осуществляется и в пожарно-спасательных подразделениях. На сегодняшний день обработаны 285 объектов МЧС России, общей площадью 450 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Дезинфекцию спасатели проводят в необходимой для этого экипировке с применением специального раствора, который безопасен для людей. Кроме того, обработку от коронавируса проводят и военные ЦВО: накануне они завершили работы в СОКБ №1, где с начала пандемии нашли порядка 100 зараженных.
ИСТОЧНИК KP.RU
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