2020-06-08T09:04:49+03:00
Общество

Свердловские спасатели продезинфицировали три тысячи остановок, больниц, школ и машин

Обрабатывать территории от коронавируса в МЧС начали с середины апреля
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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С начала пандемии в Свердловской области спасатели МЧС в ежедневном режиме проводят дезинфекцию всех соцобъектов. С 15 апреля обработке подверглись порядка двух тысяч остановок, 558 лечебных учреждений, 239 социальных объектов, 23 учебных заведения, машин, жд вокзалов и станций. Общая площадь продезинфицированных территорий составила почти пять миллионов «квадратов».

- Дезинфекция на регулярной основе осуществляется и в пожарно-спасательных подразделениях. На сегодняшний день обработаны 285 объектов МЧС России, общей площадью 450 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Дезинфекцию спасатели проводят в необходимой для этого экипировке с применением специального раствора, который безопасен для людей. Кроме того, обработку от коронавируса проводят и военные ЦВО: накануне они завершили работы в СОКБ №1, где с начала пандемии нашли порядка 100 зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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