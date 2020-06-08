2020-06-08T08:45:59+03:00
Общество

Медикам свердловской больницы задолжали премии, обещанные Президентом РФ

Фельдшерам скорой помощи не выплатили порядка 100 тысяч, в дело вмешалась прокуратура
Мария Трапезникова
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Медикам свердловской больницы задолжали премии, обещанные Президентом РФМедикам свердловской больницы задолжали премии, обещанные Президентом РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тавде, что в Свердловской области, медики скорой помощи при ЦРБ не получили премии, обещанные Президентом РФ Владимиром Путиным тем, кто работает с пациентами, у которых может быть коронавирус. Тогда городская прокуратура решила провести проверку.

- Четырем фельдшерам отделения скорой помощи, оказывавшим медпомощь гражданам, у которых выявлены коронавирусная инфекция, указанные выплаты за апрель произведены не в полном объеме, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, еще восьми фельдшерам премии не были выплачены вообще. После проверки прокуратура 28 мая внесла представление в адрес главврача Тавдинской ЦРБ с требованием устранить все нарушения. После этого, 5 июня, деньги были полностью перечислены медикам – в размере 100 тысяч рублей.

Подобная ситуация произошла и в Екатеринбурге - 39 медикам ЦГКБ №1 вовремя не выплатили порядка 2,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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