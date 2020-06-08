В Екатеринбурге закрыли пекарню из-за того, что у сотрудников не было масок

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:17:12+03:00

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В Екатеринбурге приставы Орджоникидзевского района закрыли пекарню «Шоти» из-за того, что она не соблюдала установление санитарно-эпидемиологические правила во время пандемии коронавируса.

- Доступ посетителей в пекарню не был ограничен, то есть потребители приобретают продукцию непосредственно в помещении, кроме того, персонал не обеспечен необходимым запасом одноразовых масок, не соблюдается периодичность проведения уборки и ряд других нарушений санитарного законодательства, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

После проверки специалисты Роспотребнадзора обратились в суд с требованием временно закрыть пекарню. И суд приостановил деятельность организации на 15 суток. Приставы опечатали все входы-выходы, а владельца предупредили об ответственности, если он вдруг начнет работать без разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU