В Екатеринбурге закрыли пекарню из-за того, что у сотрудников не было масок
В Екатеринбурге приставы Орджоникидзевского района закрыли пекарню «Шоти» из-за того, что она не соблюдала установление санитарно-эпидемиологические правила во время пандемии коронавируса.
- Доступ посетителей в пекарню не был ограничен, то есть потребители приобретают продукцию непосредственно в помещении, кроме того, персонал не обеспечен необходимым запасом одноразовых масок, не соблюдается периодичность проведения уборки и ряд других нарушений санитарного законодательства, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
После проверки специалисты Роспотребнадзора обратились в суд с требованием временно закрыть пекарню. И суд приостановил деятельность организации на 15 суток. Приставы опечатали все входы-выходы, а владельца предупредили об ответственности, если он вдруг начнет работать без разрешения.
ИСТОЧНИК KP.RU