Дорожники на ночь перекроют часть трассы «Пермь – Екатеринбург»

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:56:08+03:00

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В ночь с 9 на 10 июня дорожники перекроют участок трассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Движение в оба направления приостановят на 334 километре с 02:00 до 02:40 – там будут монтировать надземный пешеходный переход. Объехать можно будет через Московский тракт.

- В настоящее время проход по надземному переходу закрыт. Переход через проезжую часть пешеходами возможен через подземный пешеходный переход в 300-х метрах от поврежденного строения, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

С сегодняшнего дня на 2,5 года дорожники закрывают на ремонт трассу М-5 «Урал» - на подъезде к Екатеринбургу, с 79 до 121 километр.

ИСТОЧНИК KP.RU