В Екатеринбурге поймали 327 пассажиров баз масок

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:43:33+03:00

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В минувшее воскресенье, 7 июня, квартальные инспекторы вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейды по общественному транспорту, в рамках которого провели, насколько пассажиры соблюдают масочный режим. Оказалось, не очень хорошо.

Всего специалисты проинспектировали 108 автобусов на остановках «Южная», у станции метро «Площадь 1905 года», остановках «Институт связи», «Шарташский рынок», а также на улицах Техническая и Машиностроителей.

- Без масок оказались 14 водителей и кондукторов, а также 327 пассажиров. Проверяющие провели 338 разъяснительных бесед, составили два протокола на водителей маршрутов №014, 054 и один на особо злостного нарушителя общественного порядка, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что в Свердловской области до сих пор действует масочный режим. Кроме того, в регионе на сегодняшний день официально зарегистрировано 7 419 случаев заражения коронавирусом, 41 смерть и больше трех тысяч выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU