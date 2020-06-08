Репетиции Парада Победы-2020 в Екатеринбурге: где пройдет вторая тренировка

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:31:31+03:00

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В Екатеринбурге продолжаются репетиции летнего Парада Победы – военные ЦВО начали подготовку еще 4 июня. Напомним, что само торжественное мероприятие пройдет в столице Урала 24 июня, этот день по всей стране сделали официальным выходным. Из-за репетиций, традиционно, некоторые улицы придется перекрывать.

Сегодня, 8 июня, в Екатеринбурге пройдет вторая тренировка. Из-за нее движение приостановят на улице 2-й Новосибирской с 10:00 до 13:00 – по улице проедет механизированная колонна.

Следующие репетиции пройдет 10 и 13 июня на 2-й Новосибирской с 10:00 до 13:00. Кроме того, 14 июня в 22:00 пройдет первая ночная тренировка пешей колонны на проспекте Ленина, поэтому ГИБДД перекроет движение в районе площади 1905 года. Там же пройдут еще две ночные тренировки – 16 и 18 июня.

- С 20.00 будет перекрыто движение по улицам Малышева и Ленина, чтобы можно было доставить на большегрузных прицепах тяжелую гусеничную технику, - добавляет Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками ЦВО. - Сама генеральная репетиция 20 июня состоится. Это суббота, выходной день. Выдвижение начнем в 07.00. И начиная с этого времени по улицам Московской, Малышева и по проспекту Ленина участок будет перекрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU