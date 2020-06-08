2020-06-08T07:03:05+03:00
Общество

Челябинский тракт встал в огромную пробку: трассу М-5 «Урал» на два года закрывают на ремонт

Дорожники перекрывают движение с 79 по 121 километр
Мария Трапезникова
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Челябинский тракт на два с половиной года закрывают на ремонтЧелябинский тракт на два с половиной года закрывают на ремонтФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим вечером на подъезде к Екатеринбургу, образовалась гигантская пробка. Все дело в том, что трассу М-5 «Урал», которая соединяет столицу Урала и Челябинск, на два с половиной года вводят ограничения. Дорожники будут ремонтировать 40 километров асфальта и превратят его в четырехполосную дорогу.

Как мы рассказывали ранее, трассу перекроют с 8 июня 2020 года до 20 ноября 2022 года. Ремонтировать будут участок с 79 по 121 километр.

Фото: ФКУ УПДОР

Фото: ФКУ УПДОР

- Реализация контракта предусмотрена в течение трех лет. в 2020 году планируется увеличить количество полос движения на участке общей протяженностью 13 километров, - рассказали в пресс-службе ФКУ УПДОР, который проводит работы.

В 2021 году расширят полосы на 14-ти километрах. Оставшийся участок отремонтируют в 2022 году. Для обеспечения безопасности на дороге будут построены отнесенные левые повороты и использованы современные строительные материалы, которые позволят увеличить срок службы покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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