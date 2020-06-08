2020-06-08T07:06:28+03:00
Общество

Уральские военные обработали от коронавируса шесть тысяч «квадратов» СОКБ №1

Чуть ранее в больнице нашли порядка 100 заболевших
Мария Трапезникова
Поделиться:
Чуть ранее в больнице нашли порядка 100 заболевшихЧуть ранее в больнице нашли порядка 100 заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С конца прошлой недели уральские военные ЦВО проводили полную дезинфекцию Свердловской областной клинической больницы – ранее в ней нашли порядка 100 заболевших COVID-19, включая пациентов и медиков. За все время им удалось обработать от коронавируса порядка шести тысяч «квадратов» помещений.

- В целях профилактики специалисты мобильного расчета войск РХБ защиты продезинфицировали помещения регистратуры, рабочие кабинеты, приемные, диагностический блок и стационар, - рассказали в пресс-службе ЦВО. – Кроме того, военные провели спецобработку помещений общего пользования: холлы и лестничные марши.

В Екатеринбурге военные обработали больницу.Видео: пресс-служба ЦВО

Кроме того, с начала пандемии военные в Свердловской области обработали больше 110 организаций соцобслуживания – интернатов для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дезинфекция проводилась не только в Екатеринбурге, но и на отдаленных территориях – в Тугулымском, Артинском, Тавдинском и Карпинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловские спасатели продезинфицировали три тысячи остановок, больниц, школ и машин
Медикам свердловской больницы задолжали премии, обещанные Президентом РФ
Даже самолет соблюдает меры безопасности: в Екатеринбург приземлился борт с маской на «носу»
В Екатеринбурге закрыли пекарню из-за того, что у сотрудников не было масок
Дорожники на ночь перекроют часть трассы «Пермь – Екатеринбург»
В Екатеринбурге поймали 327 пассажиров баз масок
Репетиции Парада Победы-2020 в Екатеринбурге: где пройдет вторая тренировка
Челябинский тракт встал в огромную пробку: трассу М-5 «Урал» на два года закрывают на ремонт
Уральские военные обработали от коронавируса шесть тысяч «квадратов» СОКБ №1
Огонь перекинулся на соседний участок: в саду Екатеринбурга сгорел частный дом
Настоящее лето: начало недели в Екатеринбурге будет жарким и сухим
Загорелись остатки древесины: в Екатеринбурге 33 пожарных час спасали пилораму от окружившего ее огня
В Свердловской области количество умерших от коронавируса людей выросло до 41
На улице Восточной в Екатеринбуге сгорела иномарка
МЧС попросило жителей Свердловской области не разводить костры и не сжигать мусор
«Нет на свете сердец горячей»: женщины из уральской колонии песней поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом
За два месяца МЧС обработали от коронавируса 2 тысячи остановок в Свердловской области
Стало известно, когда в Екатеринбурге пройдет Кубок Ельцина по волейболу
Паводок отступает: в Свердловской области снова заработали восемь автомобильных мостов
На улице Белинского при столкновении машины «Ситимобил» и УАЗа пострадал мальчик и две женщины
Сотрудники «Теле-клуба» попали в лобовое ДТП под Екатеринбургом
Редкий хищник: в Екатеринбург привезли раненого змееяда, занесенного в Красную книгу
В Екатеринбурге у кинотеатра «Космос» разогнали шумных байкеров