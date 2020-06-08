Уральские военные обработали от коронавируса шесть тысяч «квадратов» СОКБ №1
С конца прошлой недели уральские военные ЦВО проводили полную дезинфекцию Свердловской областной клинической больницы – ранее в ней нашли порядка 100 заболевших COVID-19, включая пациентов и медиков. За все время им удалось обработать от коронавируса порядка шести тысяч «квадратов» помещений.
- В целях профилактики специалисты мобильного расчета войск РХБ защиты продезинфицировали помещения регистратуры, рабочие кабинеты, приемные, диагностический блок и стационар, - рассказали в пресс-службе ЦВО. – Кроме того, военные провели спецобработку помещений общего пользования: холлы и лестничные марши.
В Екатеринбурге военные обработали больницу.Видео: пресс-служба ЦВО
Кроме того, с начала пандемии военные в Свердловской области обработали больше 110 организаций соцобслуживания – интернатов для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дезинфекция проводилась не только в Екатеринбурге, но и на отдаленных территориях – в Тугулымском, Артинском, Тавдинском и Карпинском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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