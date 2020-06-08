Огонь перекинулся на соседний участок: в саду Екатеринбурга сгорел частный дом
Минувшим вечером в саду на Елизавете, что в Екатеринбурге, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов около 21:38 о том, что на улице Новоспасская загорелся частный жилой дом. На место выехали семь бригад спасателей из 31 человека.
- На площади 220 «квадратов» сгорели: перегородки, потолочное перекрытие, кровля садового дома и частная баня. Огонь перекинулся на соседний участок и уничтожил надворные постройки, а также перегородки и потолочное перекрытие садового дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
С огнем спасателям удалось справиться только через 40 минут – к 22:25. Разбирать сгоревшие конструкции закончили к 03:45. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал.
Вчера мы рассказывали о еще одном крупном пожаре – вечером в Екатеринбурге загорелась пилорама. Площадь пожара составила порядка 400 «квадратов». В связи с жаркой, сухой и безветренной погодой спасатели МЧС просят не разводить костров и не сжигать мусор, чтобы избежать возгораний.
ИСТОЧНИК KP.RU