Огонь перекинулся на соседний участок: в саду Екатеринбурга сгорел частный дом

8 Июнь 2020 2020-06-08T06:29:27+03:00

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Минувшим вечером в саду на Елизавете, что в Екатеринбурге, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов около 21:38 о том, что на улице Новоспасская загорелся частный жилой дом. На место выехали семь бригад спасателей из 31 человека.

- На площади 220 «квадратов» сгорели: перегородки, потолочное перекрытие, кровля садового дома и частная баня. Огонь перекинулся на соседний участок и уничтожил надворные постройки, а также перегородки и потолочное перекрытие садового дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С огнем спасателям удалось справиться только через 40 минут – к 22:25. Разбирать сгоревшие конструкции закончили к 03:45. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал.

Вчера мы рассказывали о еще одном крупном пожаре – вечером в Екатеринбурге загорелась пилорама. Площадь пожара составила порядка 400 «квадратов». В связи с жаркой, сухой и безветренной погодой спасатели МЧС просят не разводить костров и не сжигать мусор, чтобы избежать возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU