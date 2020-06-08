Настоящее лето: начало недели в Екатеринбурге будет жарким и сухим

8 Июнь 2020 2020-06-08T06:09:00+03:00

Начало недели в Екатеринбурге будет жарким и сухим Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Кажется, в Екатеринбург, наконец, пришло долгожданное лето – после прошедших на прошлой неделе пасмурных дней в столицу Урала заглянуло солнце. По данным синоптиков из Уралгидрометцентра, начало новой недели будет очень жарким и очень сухим.

В понедельник, 8 июня, будет +25…+30. На небе практически не будет облаков, ветер переменных направлений до 5 м/сек.

В ночь на вторник, 9 июня, столбики термометров опустятся до +10…+15, а днем поднимутся до +31. Будет безоблачно, безветренно и без осадков.

В ночь на среду, 10 июня, похолодает до +10…+16. Днем снова обещают +31, без ветра, осадков и облаков.

Кстати, накануне в связи с такой жаркой погодой спасатели МЧС предупредили о том, что лучше в ближайшее время не разжигать костров и не сжигать мусор – это может привести к серьезным пожарам.

ИСТОЧНИК KP.RU