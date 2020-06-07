Загорелись остатки древесины: в Екатеринбурге 33 пожарных час спасали пилораму от окружившего ее огня
В начале шестого часа вечера в Екатеринбурге случился пожар. Пламя вспыхнуло на территории пилорамы на улице Трактовой. Огонь распространялся по остаткам древесины и скоро захватил 400 квадратных метров.
- Быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка и ветреная, жаркая погода, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространение огня на пилораму.
В ликвидации последствий пожара участвовали 33 сотрудника МЧС. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В 18:02 открытое горение было ликвидировано. Пожарные стали разбирать и проливать сгоревшие конструкции.
- В ликвидации последствий пожара задействованы 33 человека личного состава, 6 единиц спецтехники, - добавляют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU