Загорелись остатки древесины: в Екатеринбурге 33 пожарных час спасали пилораму от окружившего ее огня

7 Июнь 2020 2020-06-07T19:48:05+03:00

На место ЧП выезжало шесть машин спецтехники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пламя распространилось на площадь в 400 квадратных метров

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В начале шестого часа вечера в Екатеринбурге случился пожар. Пламя вспыхнуло на территории пилорамы на улице Трактовой. Огонь распространялся по остаткам древесины и скоро захватил 400 квадратных метров.

- Быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка и ветреная, жаркая погода, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространение огня на пилораму.

В ликвидации последствий пожара участвовали 33 сотрудника МЧС. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В 18:02 открытое горение было ликвидировано. Пожарные стали разбирать и проливать сгоревшие конструкции.

- В ликвидации последствий пожара задействованы 33 человека личного состава, 6 единиц спецтехники, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU