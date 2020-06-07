На улице Восточной в Екатеринбуге сгорела иномарка

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:55:36+03:00

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В начале четвертого часа дня на улице Восточной случился пожар. Посреди дороги загорелась иномарка «Ford С-Мах».

- На площади в один квадратный метр поврежден моторный отсек и салон автомобиля, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - К месту пожара выезжали две единицы техники и девять человек личного состава. В 15:07 огонь локализован, в 15:09 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 15:25.

По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU