МЧС попросило жителей Свердловской области не разводить костры и не сжигать мусор
В МЧС предупреждают: грядущие понедельник, вторник и среда в Свердловской области обещают быть особенно жаркими и сухими. Из-за этого возрастает риск возникновения лесных пожаров.
- В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой Главное управление МЧС по Свердловской области просит уральцев особенно строго соблюдать требования особого противопожарного режима, который продолжает действовать на всей территории Среднего Урала, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.
Также спасатели напоминают, что сейчас запрещено разводить костры, сжигать мусор и даже жарить шашлыки на мангале.
- При нахождении на дачных участках, садах и дома просим неукоснительно соблюдать требования особого противопожарного режима, беречь себя и своих близких! - добавляют в ведомстве. - Не допускайте детской шалости с огнем, игр со спичками.
В случае пожара нужно звонить по номеру «101» или по «112».
ИСТОЧНИК KP.RU