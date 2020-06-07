МЧС попросило жителей Свердловской области не разводить костры и не сжигать мусор

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:21:45+03:00

Из-за сухой и жаркой погоды любой огонь в лесу может привести к пожару. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В МЧС предупреждают: грядущие понедельник, вторник и среда в Свердловской области обещают быть особенно жаркими и сухими. Из-за этого возрастает риск возникновения лесных пожаров.

- В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой Главное управление МЧС по Свердловской области просит уральцев особенно строго соблюдать требования особого противопожарного режима, который продолжает действовать на всей территории Среднего Урала, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также спасатели напоминают, что сейчас запрещено разводить костры, сжигать мусор и даже жарить шашлыки на мангале.

- При нахождении на дачных участках, садах и дома просим неукоснительно соблюдать требования особого противопожарного режима, беречь себя и своих близких! - добавляют в ведомстве. - Не допускайте детской шалости с огнем, игр со спичками.

В случае пожара нужно звонить по номеру «101» или по «112».

ИСТОЧНИК KP.RU