«Нет на свете сердец горячей»: женщины из уральской колонии песней поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:19:39+03:00

Песню исполнил хоровой коллектив «Нота» из ИК-6. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Они спели хором на видео

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Свердловская область продолжает бороться с коронавирусом. Так, благодаря усилиям врачей к 7 июня от COVID-19 вылечились уже 3239 уральцев. Поблагодарить медиков за их работу решили осужденные женщины из колонии ИК-6. Они записали для врачей песню.

- Песня, под названием «Нет профессии ближе к Богу», очень подходит случаю, ведь именно благодаря людям этой профессии удается сохранять жизни людей и минимизировать потери в условиях пандемии коронавирусной инфекции, - отмечают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - ИК-6, в лице хорового коллектива «Нота» выражает огромную благодарность и признательность за нелегкий труд, за спасенные жизни, за самоотверженность. И поздравляет всех медицинских работников с наступающим профессиональным праздником.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/783573" frameborder="0"></iframe> Осужденные женщины из тагильской колонии хором спели песню для врачей.Видео: ГУФСИН по Свердловской областиДанил СВЕЧКОВ

Ниже приводим слова песни, которую исполнили женщины из ИК-6:

«Если боль не дает дышать, Если сердце устало биться,

Смогут в жизни тебя удержать Те, кто призван с бедой сразиться!

Люди, верные клятве врачей, Милосердия идут дорогой…

Нет на свете сердец горячей! Нет профессии ближе к Богу!

Люди, верные клятве врачей, Милосердия идут дорогой…

Нет на свете сердец горячей! Нет профессии ближе к Богу!

Вот опять, разорвав тишину, Мчит машина, тревогой полнясь,

Значит снова «нервы в струну», Значит, снова зовут вас на помощь!

Люди, верные клятве врачей, Милосердия идут дорогой…

Нет на свете сердец горячей! Нет профессии ближе к Богу!

Дни и ночи, усталость забыв, Как солдаты, не на параде,

Не щадите вы собственных сил Человеческой жизни ради!

Люди, верные клятве врачей, Милосердия идут дорогой…

Нет на свете сердец горячей! Нет на свете сердец горячей!

Нет на свете сердец горячей! Нет профессии ближе к Богу!

Люди, верные клятве врачей, Милосердия идут дорогой…

Нет на свете сердец горячей! Нет профессии ближе к Богу!»

(А.Пархоменко)

ИСТОЧНИК KP.RU