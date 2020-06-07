2020-06-07T11:42:39+03:00
Общество

За два месяца МЧС обработали от коронавируса 2 тысячи остановок в Свердловской области

Спасатели рассказали о том, как они борются с распространением COVID-19
Данил СВЕЧКОВ
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В МЧС отмечают, что дезинфекция производится раствором, не опасным для человека. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиВ МЧС отмечают, что дезинфекция производится раствором, не опасным для человека. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Свердловской области о том, что COVID-19 отступает говорить пока рано. 7 июня в регионе подтвердилось еще 240 случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим сотрудники МЧС продолжают дезинфицировать места, через которые проходит много людей.

- С 15 апреля специалистами МЧС дезинфекции подверглись около 2 тысяч остановочных комплексов, 558 лечебных учреждений, 239 социальных объектов, 23 учебных заведения, авто и железнодорожных вокзалов и станций, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Общая площадь обработанных объектов составила почти 5 миллионов квадратных метров.

Также спасатели отметили, что дезинфекция производится раствором, не опасным для человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За два месяца МЧС обработали от коронавируса 2 тысячи остановок в Свердловской области
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